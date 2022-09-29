Традиции и запреты, что считалось плохой приметой в День мучениц Веры, Надежды и Любови 30 сентября 2022 года

Православный праздник Веры, Надежды, Любови и их матери Софии приходится на 30 сентября. Он имеет определенные традиции, запреты и приметы, которые необходимо соблюдать, чтобы не привлечь к себе несчастья и беды.

Традиции праздника 30 сентября 2022 года

Праздник Веры, Надежды и Любови является одним из самых значимых и почитаемых. Женщина по имени София была христианкой и решила назвать своих дочерей именами христианских добродетелей. Воспитывала она их в христианской вере.





По давно сложившейся традиции в данный день женщины должны поплакать. Таким образом можно защитить свой дом и родных от зла. В праздник можно свататься.

На праздник принято печь каравай либо пирог, накрывать щедрый стол и звать в гости родных, чтобы угостить их. Важно, чтобы все домочадцы в этот день были сыты и довольны, а в доме царила тишина. В храме необходимо поставить две свечи у иконы Иисуса Христа, а третью — в каравай.

Считается, что в праздничный день у рыбаков будет хороший клев.

Что можно и нельзя делать 30 сентября

Первым делом необходимо сходить в храм, помолиться, поставить свечи и попросить здоровья, благополучия себе и своим родственникам. Женщины могут просить послать им ребенка, а тем, у кого он есть — найти взаимопонимание с ним. Можно попросить об укреплении веры, любви и обретении надежды. Со своими молитвами можно обращаться с просьбой о встрече своего суженого, об удачном зачатии, легких родах и счастливом браке.



Чтобы в доме всегда царили гармония и уют, женщин принято угощать выпечкой.

Молодежи нельзя сидеть дома, а следует встретиться со своими друзьями, повеселиться и познакомиться с новыми людьми. Среди них может оказаться вторая половинка.

Принято в данный день поздравлять с праздником всех женщин с именами: Вера, Надежда и Любовь.





Среди главных запретов этого дня можно выделить следующие:

заниматься тяжелой работой и домашними делами;

работать в огороде;

рукодельничать, иначе можно порезаться;

громко веселиться и устраивать шумные застолья;

не рекомендуется начинать утро со смеха и веселья;

не стоит начинать новое дело, оно может оказаться провальным;

ссориться со своими родными.

Не рекомендуется в праздничный день ругать и обвинять своих супругов и жен, иначе могут появиться конфликты и разногласия с коллегами по работе. Также это может привести к недопониманию с близкими и родными людьми. Всю работу по дому в этот день должны взять на себя мужчины, а женщинам положен отдых.

Приметы в праздник Веры, Надежды и Любови





Особое внимание в праздничный день уделяется приметам, которые говорят о следующем:

если в небе была замечена стая журавлей, которая направилась в теплые края, то на Покров стоит ожидать сильный мороз;

пасмурное небо утром укажет на потепление в ближайшее время;

если белки поменяли свои шубки на серые, то совсем скоро похолодает;

сухая погода — к морозной зиме;

если в праздник идет сильный дождь, то следует ожидать снежную зиму.

Плохой считается примета отмечать свадьбу в данный день. Брак может оказаться несчастливым и коротким.