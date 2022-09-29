Ubisoft снова перенесла Skull and Bones — теперь на 2023 год
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Ubisoft снова перенесла Skull and Bones — теперь на 2023 год

Ubisoft снова перенесла Skull and Bones — теперь на 2023 год


Издательство Ubisoft летом этого года начало активно продвигать пиратский экшен Skull and Bones. Релиз проекта должен был состояться уже скоро — 8 ноября 2022 года. Но, как сообщило издательство Ubisoft сегодня, этого не произойдет.

Дату релиза Skull and Bones снова сдвинули — теперь на 9 марта 2023 года. В анонсе переноса даты релиза говорится, что разработчикам требуется дополнительное время, чтобы улучшить пиратское приключение.

Отметим, что ранее реакция на демонстрировавшийся геймплей Skull and Bones была неоднозначная. Вместе с анонсом переноса даты релиза Skull and Bones разработчики пообещали в ближайшем будущем провести открытое бета-тестирование игры, чтобы все желающие могли ее опробовать.

Напомним, релиз Skull and Bones состоится только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. А на консолях за игру Ubisoft просит $69,99.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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