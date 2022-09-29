Умер американский рэпер Coolio

Вадим Карасев

TMZ: Американский рэпер Coolio умер в возрасте 59 лет

Американский рэпер Coolio (настоящее имя — Артис Леон Айви-младший) умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера музыканта.

Отмечается, что предположительной причиной смерти исполнителя стала остановка сердца.

Coolio наиболее известен как исполнитель песни Gangsta’s Paradise, ставшей саундтреком к фильму «Опасные умы» (Dangerous Minds, 1995).

Ранее стало известно, что из жизни ушел американский певец, автор песен и композитор Джим Пост. Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.