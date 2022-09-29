Умер американский рэпер Coolio
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер американский рэпер Coolio

Умер американский рэпер CoolioTMZ: Американский рэпер Coolio умер в возрасте 59 лет

Американский рэпер Coolio (настоящее имя — Артис Леон Айви-младший) умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера музыканта.

Отмечается, что предположительной причиной смерти исполнителя стала остановка сердца.

Coolio наиболее известен как исполнитель песни Gangsta’s Paradise, ставшей саундтреком к фильму «Опасные умы» (Dangerous Minds, 1995).

Ранее стало известно, что из жизни ушел американский певец, автор песен и композитор Джим Пост. Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как выглядят киноверсии диснеевских принцесс (8 фото)
Как выглядят киноверсии диснеевских принцесс (8 фото)
6 главных секретов счастья для Близнецов
6 главных секретов счастья для Близнецов
Посол России обвинил США в подталкивании к столкновению ядерных держав
Посол России обвинил США в подталкивании к столкновению ядерных держав
Мода на осень и зиму 2022-2023: главные тренды
Мода на осень и зиму 2022-2023: главные тренды
Умер американский рэпер Coolio
Умер американский рэпер Coolio
Лолита Милявская собирается лечить людей от депрессии
Лолита Милявская собирается лечить людей от депрессии
Алла Довлатова показала, как выглядит после пластики
Алла Довлатова показала, как выглядит после пластики
Евгений Плющенко устроил младшему сыну сюрприз на день рождения
Евгений Плющенко устроил младшему сыну сюрприз на день рождения
Алена Водонаева похвасталась фото в бикини
Алена Водонаева похвасталась фото в бикини
«Поматросила и бросила» — Белая не желает возвращаться на Дом-2
«Поматросила и бросила» — Белая не желает возвращаться на Дом-2
В Белом доме резко ответили на вопрос о разговорах Байдена с умершими
В Белом доме резко ответили на вопрос о разговорах Байдена с умершими
Англичанка чуть не погибла, когда ее собака справила нужду ей в рот (2 фото)
Англичанка чуть не погибла, когда ее собака справила нужду ей в рот

Топ на сегодня

«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике, застрявшем в Верхнем Ларсе при побеге
«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике,
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
В Турции сочли прекращение использования карт «Мир» саботажем США
В Турции сочли прекращение использования карт «Мир» саботажем США
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии

Еще по теме

В Лос-Анджелесе в аэропорту задержали рэпера Coolio за хранение краденого оружия
Рэпер Coolio арестован в аэропорту Лос-Анджелеса
При загадочных обстоятельствах умер еще один известный певец
Стала известна причина смерти известного певца Джорджа Майкла