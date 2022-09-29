Увольнению не подлежит: что известно о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан
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Увольнению не подлежит: что известно о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан

Увольнению не подлежит: что известно о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан

После того как Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, многие граждане забеспокоились о том, что будет с их рабочими местами в случае призыва. В особенности людей интересует вопрос увольнения.


Правительство утвердило постановление, в котором регламентирован порядок, согласно которому работодатели будут действовать в отношении рабочих мест сотрудников, призванных на военную службу.

«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах», — отмечается на официальном сайте Минтруда.

Глава ведомства Антон Котяков подробнее рассказал о защите прав мобилизованных граждан. «Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником», — подчеркнул министр.

Министр рассказал, что будет в период пребывания сотрудника в зоне боевых действий. «Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы, — добавил он. — На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников».

Также Котяков заверил, что все работники, призванные с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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