Увольнению не подлежит: что известно о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан

После того как Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, многие граждане забеспокоились о том, что будет с их рабочими местами в случае призыва. В особенности людей интересует вопрос увольнения.

Правительство утвердило постановление, в котором регламентирован порядок, согласно которому работодатели будут действовать в отношении рабочих мест сотрудников, призванных на военную службу.

«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах», — отмечается на официальном сайте Минтруда.

Глава ведомства Антон Котяков подробнее рассказал о защите прав мобилизованных граждан. «Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником», — подчеркнул министр.

Министр рассказал, что будет в период пребывания сотрудника в зоне боевых действий. «Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы, — добавил он. — На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников».

Также Котяков заверил, что все работники, призванные с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях.