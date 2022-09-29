В Дагестане погибли четыре человека в аварии с КамАЗом и маршруткой
Сегодня, 11:25 Вадим Карасев
«112»: четыре человека погибли и еще 8 пострадали в ДТП с КамАЗом и маршруткой в Дагестане
Четыре человека погибли и еще восемь пострадали в ДТП с КамАЗом и маршруткой на федеральной трассе в районе поселка Хушет в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».
По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Водитель КамАЗа врезался в маршрутку и задел еще три легковых автомобиля.
Медики и представители экстренных служб сейчас работают на месте аварии.
Ранее в подмосковном городском округе Щелково в ДТП с грузовиком на «Малой бетонке» погибли четыре человека.
По материалам: lenta.ru