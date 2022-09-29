В Китае прокомментировали аварию на «Северном потоке»

Вадим Карасев

Global Times: общее расследование аварии на «Северном потоке» поможет миру объединиться

Общее расследование европейских стран и России аварии на «Северном потоке» поможет миру объединиться. Так китайская государственная газета Global Times прокомментировала ситуацию на газопроводе.

В издании говорится, что утечки произошли в один день сразу на нитках «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Отмечается, что утечки на предназначенных для поставки российского газа в Европу трубопроводах сопровождались «мощными подводными взрывами». Также сообщается, что многие полагают это «намеренными действиями».

«Одним из очевидных результатов является то, что надежды Европы на получение российского газа по "Северным потокам" этой зимой полностью растворились в воздухе. Этот инцидент делает еще более трудным и без того сложный и запутанный узел между Россией и Западом», — сказано в материале.

Авторы статьи подчеркивают, что учинивший поломку газопровода пока неизвестен, однако атака на крупную транснациональную инфраструктуру гражданского назначения создает опасный прецедент и носит «весьма гнусный характер». В издании признали, что такой тенденции нельзя потворствовать.

«Крупная и взаимовыгодная программа сотрудничества между Россией и Европейским союзом с первого дня натолкнулась на жесткое противодействие со стороны США. От неоднократных словесных угроз до многочисленных раундов санкций США продемонстрировали свою твердую позицию — они не остановятся, пока не испортят "Северный поток 2"», — подчеркнула газета.

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Отмечается, что две из четырех утечек произошли в исключительной экономической зоне Швеции.