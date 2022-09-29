В Microsoft Store появилась страница ремейка Dead Space с новыми скриншотами игры
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В Microsoft Store появилась страница ремейка Dead Space с новыми скриншотами игры

В Microsoft Store появилась страница ремейка Dead Space с новыми скриншотами игры


Похоже, что уже скоро в сети появится много новой информации о ремейке Dead Space. Известный игровой инсайдер Том Хендерсон сообщает, что журналисты получили возможность ознакомиться с проектом, и у них сложились о нем положительные впечатления. При этом, первые превью от журналистов, как он ожидает, появятся в середине октября.

Вместе с тем, в Microsoft Store была обновлена страница ремейка Dead Space, на что обратили внимание игроки. На этой странице появилось несколько новых скриншотов игры, которые можно видеть ниже.




Напомним, релиз ремейка Dead Space должен состояться в начале будущего года — 27 января.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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