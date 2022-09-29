В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ вышел из строя газопровод

В результате обстрела со стороны украинской армии поврежден газопровод в Новой Каховке Херсонской области, город временно остался без газа, передает РИА «Новости».

Из-за повреждений газопровода экстренные службы были вынуждены временно перекрыть подачу газа по всему Каховскому району. Кроме того, в результате огня украинской артиллерии были повреждены электросети в городе Таврийске.

«После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе н.п. Брылёвка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки. Аварийные бригады «Херсонгаза» перекрывают подачу газа, в этой связи газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района», — отметили в городской администрации.