В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ вышел из строя газопровод
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ вышел из строя газопровод

В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ вышел из строя газопровод

В результате обстрела со стороны украинской армии поврежден газопровод в Новой Каховке Херсонской области, город временно остался без газа, передает РИА «Новости».

Из-за повреждений газопровода экстренные службы были вынуждены временно перекрыть подачу газа по всему Каховскому району. Кроме того, в результате огня украинской артиллерии были повреждены электросети в городе Таврийске. 

«После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе н.п. Брылёвка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки. Аварийные бригады «Херсонгаза» перекрывают подачу газа, в этой связи газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района», — отметили в городской администрации.

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4 видео)
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4
Традиции и запреты, что считалось плохой приметой в День мучениц Веры, Надежды и Любови 30 сентября 2022 года
Традиции и запреты, что считалось плохой приметой в День мучениц
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Анджелина Джоли поддержала иранских женщин
Анджелина Джоли поддержала иранских женщин
Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
Эдгард Запашный рассказал, что будет делать, если придет повестка из военкомата
Эдгард Запашный рассказал, что будет делать, если придет повестка из
Александра Гудкова поймали за границей
Александра Гудкова поймали за границей
ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам
ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам
«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой под частичную мобилизацию
«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов англичан
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов
Симпатичная байкерша
Симпатичная байкерша
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля

Топ на сегодня

Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось недостоверным
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось
Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных человека (13 фото)
Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и Airbus
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и

Еще по теме

В Горловке ночной обстрел повредил газопровод, водовод и ЛЭП
Жилой дом и газопровод повреждены обстрелом со стороны ВСУ на западной окраине Донецка
В двух районах оккупированного Донецка повреждены жилые дома
В Донецке из-за обстрела повреждены три участка газопровода