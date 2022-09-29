В октябре 2022 года Землю накроет красивый звездопад Дракониды
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В октябре 2022 года Землю накроет красивый звездопад Дракониды

В октябре 2022 года Землю накроет красивый звездопад Дракониды

С древности звездопады приковывали особенное внимание людей. Такие события вошли даже в мифологию разных народов и культур. В частности, считалось, что это души, которые спускаются на землю для рождения в человеческом теле. В октябре нас порадуют Дракониды, яркий метеорный поток осени.

Даты Дракониды в октябре 2022 года

Московский планетарий опубликовал список астрономических событий, которые смогут увидеть жители планеты в октябре. Среди наиболее ярких из них перечислены метеорный поток Дракониды, Ориониды и частное затмение Солнца.


Метеорный поток Дракониды назван в честь созвездия Дракона, «на фоне» которого будет происходить звездопад. В 2022 году этот метеорный поток можно наблюдать с 7 по 12 октября, но наибольшей активности он достигнет вечером 8-10 октября. Ожидается до 15 метеоров в час, но увидеть их будет сложно из-за того, что пик метеорного потока приходится на ночь накануне полнолуния.

Где искать Дракониды на ночном небе

Смотреть надо на северо-запад, высоко задрав голову, начиная с 21 часа по московскому времени. Созвездие Дракона, из которого будут вылетать огненные струйки, находится чуть левее и выше Большой Медведицы.

Для Драконидов характерен слабый звездопад, но иногда происходят резкие всплески активности, когда «звезды» падают по несколько сот экземпляров в час. Однако совсем не исключено, что скромные «звездные осадки» превратятся в настоящий ливень. И тогда количество падающих звезд превысит тысячу в час. А то и десять тысяч, как уже случалось с Драконидами в 1899, 1933 и 1946 годах.

Как правильно загадать желание в звездопад, чтобы оно сбылось

В первую очередь, надо искать взглядом падающие звезды, заметив одну, сконцентрироваться на ней. Для этого должно быть хорошо видно ночное небо — лучше всего выехать за город, чтобы ночные огни мегаполиса не мешали наблюдать за небосводом. Загадывать желание лучше всего, стоя лицом к востоку. Наконец, желание должно быть самым заветным и сокровенным — звезды исполняют только самые сильные желания, причем успеть его загадать за время, пока падает звезда, можно только в том случае, если оно сразу приходит на ум. Но формулировка и вербальность не столь важны — нет никакого особого порядка слов, произносить их можно вслух или про себя.

# Общество Космос
По материалам: rsute

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