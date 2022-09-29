В преддверии Дня пожилого человека Бибикова призвала молодежь поддержать стариков

День пожилого человека — это то событие, когда проблемы стариков привлекают внимание всего мирового сообщества, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Об этом она заявила в пресс-центре «Парламентской газеты»

Создание условий для достойной, здоровой жизни пожилых людей, оказание им помощи и поддержки, — это главная обязанность младшего поколения, считает сенатор.

«Мне бы хотелось бы, чтобы те вопросы, которые возникают у старших, были в поле зрения, чтобы мы их видели и слышали, чтобы мы могли что-то изменить или подправить. Хочется, чтобы к пожилым людям было больше интереса детей и внуков, чтобы они всегда нашли время прийти, пообщаться», — подчеркнула Бибикова.

Она поздравила всех граждан «серебряного возраста» с грядущим событием и пожелала, чтобы такой день, когда проблемы стариков интересуют мир, был не один в году.



