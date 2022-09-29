В России выросло количество удаленно работающих сотрудников
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России выросло количество удаленно работающих сотрудников

В России выросло количество удаленно работающих сотрудниковSuperJob: 22% компаний Москвы перешли на удаленную работу из-за коронавируса

В августе число российских компаний, перешедших на удаленную работу из-за роста интенсивности заболеваемости коронавирусом, выросло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

По результатам опроса, в котором приняли участие 1000 работников, сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии, есть сегодня в 20 процентах российских компаний. Это больше чем в августе, но пока в 2,5 раза меньше, чем в феврале текущего года.

В Москве такой формат практикуется 22 процентами компаний, в Санкт-Петербурге на удаленку перешли 20 процентов фирм. В остальных российских регионах удаленные сотрудники есть в 19 процентах организаций.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что наблюдающаяся в России новая волна коронавируса не угрожает благополучию детей, в отличие от удаленки. По словам Позднякова, перевод школьников на удаленное обучение не эффективен.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

«Поматросила и бросила» — Белая не желает возвращаться на Дом-2
«Поматросила и бросила» — Белая не желает возвращаться на Дом-2
В Белом доме резко ответили на вопрос о разговорах Байдена с умершими
В Белом доме резко ответили на вопрос о разговорах Байдена с умершими
Англичанка чуть не погибла, когда ее собака справила нужду ей в рот (2 фото)
Англичанка чуть не погибла, когда ее собака справила нужду ей в рот
В России выросло количество удаленно работающих сотрудников
В России выросло количество удаленно работающих сотрудников
В России заявили о готовности защищать Крым и потенциальные территории
В России заявили о готовности защищать Крым и потенциальные территории
Саша Петров о съемках с Данилой Козловским: «На площадке была конкуренция во всем»
Саша Петров о съемках с Данилой Козловским: «На площадке была
Венера в Знаке Весов с 29 сентября по 22 октября 2022 года: что нас ждет в этот период согласно гороскопу
Венера в Знаке Весов с 29 сентября по 22 октября 2022 года: что нас
Огромный алабай, которого боятся даже волки и медведи
Огромный алабай, которого боятся даже волки и медведи
Глава Ямала поручил обеспечить мобилизованных наборами самого нужного в полевых условиях
Глава Ямала поручил обеспечить мобилизованных наборами самого нужного
Неизвестные открыли стрельбу в школе в США
Неизвестные открыли стрельбу в школе в США
Процент игр-сервисов в подписке Game Pass увеличивается в последние годы
Процент игр-сервисов в подписке Game Pass увеличивается в последние
Лолита Милявская в ужасе от происходящей ситуации
Лолита Милявская в ужасе от происходящей ситуации

Топ на сегодня

«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике, застрявшем в Верхнем Ларсе при побеге
«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике,
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
В Турции сочли прекращение использования карт «Мир» саботажем США
В Турции сочли прекращение использования карт «Мир» саботажем США
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии

Еще по теме

В России назвали долю готовых сохранить работу на удаленке компаний
Более четверти российских компаний хотят полностью отказаться от удаленки в будущем
Россияне пожаловались на трудности работы из дома
Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке