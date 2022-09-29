В сети появилось фото с регистрации в ЗАГСе Прилучного и Брутян

Звезда «Мажора», актер Павел Прилучный скрыл, когда реально сочетался браком с Зепюр Брутян. Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в стране. Он может похвастаться яркими ролями в картинах «На игре», «Закрытая школа», «Мажор». Примечательно, что восемь лет, когда артист только строит карьеру, рядом с ним была Агата Муцениеце. Но два года назад он развелся с женой и выгнал ее из дома с двумя детьми. Со временем они наладили дружеское общение. В этом году Прилучный перестал скрывать свой новый роман с Зепюр Брутян. Они знакомы больше двух лет, с тех пор, как снялись в сериале «В клетке». По словам актера, чувства вспыхнули внезапно и буквально после первой встречи в этом году он попросил ее руки. Летом пара закатила пышную свадьбу. Теперь они часто выходят в свет вместе.А теперь в Сети появилось фото, которое было сделано в ЗАГСе. Если на свадьбе Брутян была в пышном платье принцессы, то на росписи она предстала в скромном брючном костюме и лодочках. Павел был в черном костюме и рубашке без бабочки.Выяснилось, что кадр был сделан 12 мая. В обществе обсуждают, почему актер так спешил узаконить отношения. Ходят слухи, что Зепюр никогда не была с мужчиной, так как воспитывалась в строгой армянской семье. Именно это могло стать причиной спешной регистрации.