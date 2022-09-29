В США допустили причастность Байдена к инциденту на «Северных потоках»
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В США допустили причастность Байдена к инциденту на «Северных потоках»

В США допустили причастность Байдена к инциденту на «Северных потоках»Ведущий Карлсон допустил причастность Джо Байдена к инциденту на «Северных потоках»Сюжет«Северный поток-2»:

Администрация президента США Джо Байдена может быть причастна к инциденту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Причастность политика к инциденту допустил телеведущий Fox News Такер Карлсон.

По его словам, правительство Соединенных Штатов еще в феврале заявило о желании избавиться от газовой магистрали, которая снабжает Европу. Журналист подчеркнул, что ни одна из сказанных фраз Байдена не может считаться случайной.

«Он [Байден] не говорит, мол, я приостановлю поставки газа из России в Германию. Он говорит, что "Северного потока" больше не будет, мы положим ему конец, мы выведем его из строя, мы его взорвем. А на вопрос "каким образом?" он говорит: "Обещаю вам, мы сможем это сделать". Они все продумали», — отметил Карлсон.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала высказывания российских официальных лиц, цитировавших угрозы президента США Джо Байдена «покончить с "Северным потоком"». По словам Жан-Пьер, американский лидер обещал предотвратить введение в строй трубопровода, а не уничтожить его.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода будут более непригодны для использования и их закроют навсегда.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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