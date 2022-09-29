Венера в Знаке Весов с 29 сентября по 22 октября 2022 года: что нас ждет в этот период согласно гороскопу

Вадим Карасев

Венера будет очень полезной планетой в октябре для нас с вами. Астрологи проанализировали ее положение в Весах и решили рассказать, что нас ждет, а также дать несколько полезных советов каждому из Знаков Зодиака на этот период.

Октябрь — месяц силы, духовного и физического пробуждения. Следуйте правилам обретения счастья, чтобы ускорить приближение чего-то светлого и приятного.

Овен

Овнам нужно научиться планировать дела. Венера даст этим и без того активным и энергичным людям массу сил на преодоление любых препятствий на пути к цели. Чтобы энергичность не превратилась в импульсивность, важно иметь четкий план действий на каждый из дней сильной Венеры.

Телец

Тельцам для достижения счастья нужно просто быть самими собой. Венера на их стороне, поэтому она не ставит им никаких условий. Нужно просто быть честными и открытыми по отношению к себе. Также лучше не менять направление движения. До триумфа осталось совсем недалеко.

Близнецы

Близнецы будут очень сильны и выносливы физически. Именно благодаря Венере им удастся выйти победителями из тех ситуаций, в которых ранее они бы сразу приняли поражение. Октябрь будет поучительным и крайне важным месяцем для Близнецов. Чтобы задобрить Венеру, нужно больше двигаться.

Рак

Ракам Венера поможет наладить отношения с близкими людьми. Также планета даст уверенности и сил для формирования новых отношений, флирта, романтики. Раки будут на высот и с большей вероятностью смогут понравиться любому человеку. Главное — не думать, а действовать.

Лев

Львам нельзя останавливаться на достигнутом. Самая большая ошибка — это перестать действовать, достигнув определенных целей. Если Львы хотят стать лучше, им придется работать над собой и продолжать ставить перед собой новые амбициозные цели.

Дева

Девы станут более оптимистичными. Эти без малого четыре недели будут для них крайне позитивными. Даже самые дурные мысли уйдут из их головы, но чтобы это случилось побыстрее, необходимо заниматься приятными делами и не копаться в прошлом. Это главные условия счастья.

Весы

Весам астрологи пророчат счастливый месяц. Точнее, это будет один из самых счастливых и позитивных месяцев в году. Удача пойдет вслед за ними. Этих людей ждут победы как на любовном так и на финансовом поле битвы. Весы смогут вынести важные уроки из всего происходящего.

Скорпион

Венера поможет Скорпионам в значительной степени усилить свое влияние на окружающих людей. Главное — не манипулировать чужим сознанием. Давай другим людям право выбора. За это они начнут больше уважать Скорпионов и помогать им в решении насущных проблем, что сэкономит им силы.

Стрелец

Стрельцы, согласно прогнозам астрологов и экспертов сайта dailyhoro. ru, смогут значительно преуспеть в решении юридических проблем. Венера поможет им в поисках компромиссов на любом уровне — в семье, на работе. Не нужно бояться предлагать окружающим пойти на примирение. В этом нет ничего зазорного.

Козерог

Венера поможет Козерогам творить добро. В октябре этим людям нужно заняться своей кармой. У них будет уйма сил и энергии для того, чтобы помочь с какими-то важными делами родителям, детям, второй половинке. Не нужно игнорировать просьбы о помощи со стороны друзей и коллег.

Водолей

На данном этапе Венера будет помогать Водолеям в борьбе с депрессивными мыслями и физическими недугами. С 29 сентября по 22 октября Водолеям с большей вероятностью удастся победить вредные привычки и избавиться от проблем с самочувствием.

Рыбы

Рыбы в эти без малого четыре недели смогут ступить на путь добра, счастья и взаимопонимания в семье. Нужно срочно переходить от слов к действиям. Венера хочет, чтобы люди данного Знака начали выполнять данные ранее обещания.