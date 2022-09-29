VK намерено развивать собственные музыкальные лейблы

Вадим Карасев

В музыкальной экосистеме VK появляется новое бизнес-направление VK Records, которое будет создавать и управлять собственными музыкальными лейблами. Об этом сообщает пресс-центр VK.

VK Records будет искать таланты внутри соцсети ВКонтакте и подписывать уже действующих артистов. Бизнес-модель подразумевает продвижение артистов ресурсами VK — это дистрибуция, продюсирование и продвижение контента.

В VK Records уже вошли два лейбла — VK Music Records и VK Beats Records. Первый занимается развитием поп-музыки, а второй работает с рэп-артистами. В дальнейшем количество лейблов будет увеличиваться, и каждый будет развивать отдельное музыкальное направление — поп, рэп, электронная и рок-музыка.

"Сегодня музыкальный рынок переживает беспрецедентные изменения, и многие артисты оказались в замешательстве, не понимая, как дальше заниматься творчеством и развивать свою карьеру. Направление VK Records создаст эффективную систему поддержки артистов, в которой будет все необходимое: от создания качественного контента до выстраивания большого бренда вокруг артиста", - рассказал директор VK Records Виктор Абрамов.