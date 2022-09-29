Владимир Кузьмин устроил романтическую фотосессию с женой в годовщину свадьбы
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Владимир Кузьмин устроил романтическую фотосессию с женой в годовщину свадьбы

Владимир Кузьмин устроил романтическую фотосессию с женой в годовщину свадьбы
67-летний  музыкант Владимир Кузьмин поделился трогательными кадрами с женой  Екатериной Трофимовой. Лидер группы «Динамик» был трижды женат. Известны его романы с Аллой Пугачёвой, Верой Сотниковой. Но самыми продолжительными стали отношения с Екатериной Трофимовой. Владимир познакомился с будущей женой, когда ей было всего 18, а ему уже 45 лет. В 2001 году они поженились. Сегодня Владимир и Екатерина отмечают годовщину семейной жизни. Музыкант опубликовал кадры нежной фотосессии. Екатерина позировала в воздушном светлом платье с легкой накидкой, распустив светлые волосы. Она держала в руках небольшой букет, перевязанный лентами.
Владимир предстал в образе total black. Композитор с женой запечатлелись в осеннем парке. На одном из снимков Екатерина расположилась на траве среди опавших листьев.
Потом Владимир сменил плащ на стильный пиджак и обратился к жене. Он признался, что чувствует себя счастливым рядом с ней.
«Есть у нас традиция с Катей жениться 29 сентября. Счастлив, что мы вместе», — сказал Кузьмин. Поклонники артиста поздравили супругов с годовщиной. «Классная традиция! Каждый год — медовый месяц!», «Это в который раз?», «Владимир прекрасен! А то и стал красивее с годами. Он как дорогое вино!», «Красота спасет мир. Процветания вашей семье! Володя, радуй хитами», «Нимфа», «Катюше спасибо за вас», «Вот почему на фоне Владимира все остальные без цвета? Какая у него аура сильная»,  — высказались комментаторы. В долгом браке Кузьмина не обошлось без перипетий. В 2018 году супруги объявили о разводе. Владимир стал встречаться с яхтсменкой Светланой Карпухиной. Однако эти отношения быстро себя исчерпали. Музыкант вернулся к Екатерине, она приняла бывшего мужа обратно. В 2020 году пара снова сыграла свадьбу.
# Шоу-бизнес Кузьмин Владимир
По материалам: z-aya

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