Власти захотели изымать у «Газпрома» по 50 миллиардов рублей ежемесячно
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Власти захотели изымать у «Газпрома» по 50 миллиардов рублей ежемесячно

Власти захотели изымать у «Газпрома» по 50 миллиардов рублей ежемесячноМинфин захотел в рамках НДПИ изымать у «Газпрома» по 50 миллиардов рублей ежемесячно

Минфин хочет ежемесячно с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года изымать у «Газпрома» дополнительные 50 миллиардов рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Правительство уже внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс.

Дополнительные поступления от НДПИ на природный газ составят 628,3 миллиарда рублей в 2023 году, 699,9 миллиарда в 2024 году и 749,6 миллиарда в 2025 году.

Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы предусматривает изъятие части сверхдоходов у сырьевого бизнеса через повышение фискальной нагрузки, сказал 28 сентября глава Минфина Антон Силуанов. При этом каких-либо корректировок в шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) власти в ближайшие три года не планируют.

14 июля Владимир Путин подписал закон, который позволит увеличить в этом году поступления от НДПИ для «Газпрома» на 1,248 триллиона рублей за три месяца за счет надбавки к налогу. Сумма совпадает с размером дивидендов, которые компания отказалась выплатить акционерам по итогам 2021 года. Теперь «Газпром» отдаст эти средства в российский бюджет.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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