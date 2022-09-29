Волонтеры #МЫВМЕСТЕ будут помогать семьям мобилизованных и участникам СВО

Вадим Карасев

Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ начала работу в обновленном расширенном формате – волонтеры будут помогать семьям мобилизованных и участникам специальной военной операции.

При поддержке "Народного фронта" заработала горячая линия и обновленная платформа мывместе.рф.

По телефону 8-800-200-3411 волонтеры в круглосуточном режиме принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.

Помощь организует Российский Красный Крест, Министерство науки и высшего образования РФ и волонтеры-психологи.

«С начала коронавирусной инфекции и украинского кризиса Красный Крест оказывает психологическую помощь всем тем, кто в ней нуждается. Люди чувствуют тревогу, стресс, они не знают, что будет дальше, — в этот момент помощь психологов, волонтеров-психологов оказывается просто необходимой. В региональных штабах МЫВМЕСТЕ будут работать наши представители, которые всегда поддержат население, помогут не только консультацией, но и организуют группы взаимной поддержки», — рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

При поддержке Министерства юстиции РФ будут оказывать и юридическую помощь - консультации на горячей линии и в специальных чат-ботах.

Во всех регионах на базе волонтерских штабов, университетов, школ, Добро.Центров Ассоциации волонтерских центров откроются региональные штабы #МЫВМЕСТЕ. Они станут точкой притяжения всех неравнодушных людей, готовых помочь согражданам, которые остались без кормильца в семье.

"Мы четвертый день принимаем звонки и обращения от мобилизованных. У нас более 16 тыс. обращений за эти несколько дней", — отметил руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.

По его словам, большинству обратившихся нужна консультационная помощь, но уже больше тысячи человек обратились по вопросу ошибочной мобилизации. Те, кого по ошибке призвали, "уже возвращаются сейчас домой".

В этот день добровольцы отправляются в мобилизационные пункты, где родные и близкие провожают военнообязанных граждан России в места их дислокации. Здесь волонтеры собирают первые запросы на помощь оставленным без мужчин семьям.

В пунктах мобилизации и в учебных центрах волонтеры опрашивают мужчин, фиксируют потребности семей, которым нужна поддержка.

«В нашей стране очень много ребят, которые хотят быть причастными, помогать. Именно поэтому сегодня мы открываем порядка 250 штабов МЫВМЕСТЕ по всей стране, в том числе разворачиваем их на инфраструктуре наших ресурсных центров по развитию добровольчества в регионах и инфраструктуре университетов. Таким образом, молодые люди имеют возможность вовлекаться, оказывать помощь, прежде всего — семьям военнослужащих», — отметила руководитель "Росмолодежи" Ксения Разуваева.

Она добавила, что к работе приступили уже 7 тыс. волонтеров.