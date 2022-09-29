Врачи экстренно забрали в больницу Влада Соколовского прямо со съемок шоу «Звезды в Африке»
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Врачи экстренно забрали в больницу Влада Соколовского прямо со съемок шоу «Звезды в Африке»

Врачи экстренно забрали в больницу Влада Соколовского прямо со съемок шоу «Звезды в Африке»

Влад Соколовский тщательно следит за здоровьем и регулярно проходит обследования. Но на съемках шоу «Звезды в Африке» ему резко стало плохо, поэтому он был вынужден отправиться в больницу.


Все случилось после голосования по номинантам на вылет. 31-летний Соколовский резко почувствовал себя плохо из-за острой боли в животе. Певец сначала попытался сам справиться с этой проблемой при помощи таблеток, но ничего не помогало. Целую ночь музыкант мучился от проблем, а утром другие участники застали его в странном положении «вверх ногами».

Продюсеры телеканала ТНТ серьезно испугались за участника, поэтому решили вызвать медицинского специалиста, чтобы он проверил Соколовского.

«У меня гуляет газ по всему животу — ложусь на левый бок, оно вправо. Ложусь на правый — оно в другую сторону. И становится больнее», — сказал растерянный Влад.

Медик внимательно осмотрел звезду шоу, прощупал живот, но первичный осмотр ничего не показал. Поэтому принял решение быстрее увезти его в клинику. «Доедем до больницы, сделаем УЗИ, чтобы исключить острую патологию», — объяснил решение специалист.

Между тем, есть участники, которые не поверили в проблемы со здоровьем Влада. Олег Верещагин и Светлана Пермякова со скепсисом отнеслись к его «нестерпимой» боли. По их мнению, за два прошедших сезона ни у кого не было проблем со здоровьем, а тут Соколовский неожиданно слег. Певца откровенно назвали симулянтом.

Напомним, Влад стал участником третьего созыва шоу «Звезды в Африке», который называется «битва сезонов». В ЮАР в этот раз собрались все самые яркие знаменитости двух первых проектов, которые ведут борьбу за главный приз.

Пока непонятно, как поведет себя Влад после этого. Возможно, боль окажется настолько серьезной, что он не сможет продолжать участие в шоу и будет вынужден покинуть проект. Чем завершится история узнаем 2 сентября в 19.00 в шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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