Запасы нефти и газа в России оценили

Вадим Карасев

Глава Роснедр Петров: запасов газа в России хватит на 62 года, нефти — на 39 лет

Технологически извлекаемых запасов нефти России хватит на 39 лет, газа — на 62 года. Об этом глава Роснедр Евгений Петров рассказал в интервью «Российской газете».

«По состоянию на 1 января этого года технологически извлекаемых запасов нефти у нас на 39 лет», — сообщил Петров. Аналогичных запасов газа, по его данным, хватит на 62 года.

Глава Роснедр уточнил, что речь идет об объемах, которые возможно добыть с использованием сегодняшних технологий. Рентабельно извлекаемых запасов (тех, которые можно продать при уровнях цен конца 2021 года в 70-80 долларов за баррель) должно хватить на 33 года, добавил он.

При этом он отметил, что это «все динамические, постоянно меняющиеся величины».

Ранее в Минприроды отметили, что в 2021 году запасы газа в России резко упали — в годовом выражении объемы сократились на 6,3 процента, до 44,5 триллиона кубометров. В стране также стало меньше угля и урана, железной руды, свинца, цинка, бокситов и олова.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что некоторые месторождения будут работать и обеспечивать страну газом до 2120 года.