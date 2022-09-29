Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем

Супруга актера Антона Макарского, Виктория поставила точку. Виктория Макарская с мужем Антоном недавно дали совместное интервью, в котором признались, что за 20 лет семейной жизни они несколько раз оказывались на грани развода. При этом на реальный разрыв решимости у них так и не хватило. «Антон говорит: «Я тебя убью, если ты разведешься, я просто тебя убью!» — призналась Виктория. Чуть позже ряд источников вырвал из контекста слова Макарской о прошлых проблемах в браке и выдал их за актуальную новость. Мол, звездная пара находится на стадии оформления развода.Виктория призвала своих друзей не верить публикациям желтой прессы. Она сообщила, что они с мужем любят друг друга так же сильно, как и раньше. Супруги точно не собираются расходиться в ближайшее время. В своем заявлении Макарская заодно рассказала о том, что они с мужем останутся в России, несмотря ни на какие события в мире. «Мы с Антоном в России. Снимаем с нашей киностудией фильмы «Святыни России». Пожалуйста, не верьте сплетням, которые выходят в лживых новостях. Мы не развелись. Мы очень любим друг друга. Мы дома, мы в России», — сообщила Виктория. Напомним, что последней звездной парой, объявившей о разводе, стали Александр Молочников и Екатерина Варнава. Как выяснилось, звезда Comedy Woman вышла замуж за режиссера еще в марте. Супруги планировали вместе эмигрировать в США, но в последний момент Варнава передумала уезжать и подала на развод.