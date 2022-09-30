15 работ парикмахера из Москвы, которая стрижёт девушек исключительно коротко, а те в восторге от изменений
Когда в жизни хочется перемен, многие начинают с внешности. Изменение длины волос или формы стрижки — одно из очевидных решений в такой ситуации. Сегодня мы покажем вам работы Кристины Кацабиной. Это парикмахер из Москвы, которая специализируется исключительно на коротких женских стрижках и умеет подбирать такие, которые украсят любую!
Когда хочется кардинальных перемен
Модель с курса по стрижкам
Больше дерзости!
Из женщины в озорную девочку-подростка
Бритые виски
Стрижка в версии «До» также была сделана у Кристины. Но девушке захотелось бритые виски — пожелание выполнено!
Чёткость линий
Вау-эффект от срезания блонда
Когда короткая стрижка только подчёркивает прекрасные черты лица
Многие молодые девушки просят сделать с волосами что-то, чтобы не было обычно
Голливудская дива
Правильно подобранная короткая стрижка творит магию
Совсем другой человек
Порой нужно дать себе время постепенно прийти к короткой форме
Клиентки Кристины возвращаются к ней снова, решаясь на новые эксперименты и меньшую длину.
Состригли всю химическую завивку, которая испортила волосы, и оставили свои здоровые
Второй образ был создан спустя шесть месяцев. Волосы хорошо отросли, поэтому у парикмахера получилось создать новую форму.
Трансформация короткой стрижки
А здесь мы собрали для вас фотографии людей, которые отрастили длинные волосы.