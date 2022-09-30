15 работ парикмахера из Москвы, которая стрижёт девушек исключительно коротко, а те в восторге от изменений
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15 работ парикмахера из Москвы, которая стрижёт девушек исключительно коротко, а те в восторге от изменений

15 работ парикмахера из Москвы, которая стрижёт девушек исключительно коротко, а те в восторге от изменений

Когда в жизни хочется перемен, многие начинают с внешности. Изменение длины волос или формы стрижки — одно из очевидных решений в такой ситуации. Сегодня мы покажем вам работы Кристины Кацабиной. Это парикмахер из Москвы, которая специализируется исключительно на коротких женских стрижках и умеет подбирать такие, которые украсят любую!

Когда хочется кардинальных перемен

Модель с курса по стрижкам

Больше дерзости!

Из женщины в озорную девочку-подростка

Бритые виски

Стрижка в версии «До» также была сделана у Кристины. Но девушке захотелось бритые виски — пожелание выполнено!

Чёткость линий

Вау-эффект от срезания блонда

Когда короткая стрижка только подчёркивает прекрасные черты лица

Многие молодые девушки просят сделать с волосами что-то, чтобы не было обычно

Голливудская дива

Правильно подобранная короткая стрижка творит магию

Совсем другой человек

Порой нужно дать себе время постепенно прийти к короткой форме

Клиентки Кристины возвращаются к ней снова, решаясь на новые эксперименты и меньшую длину.

Состригли всю химическую завивку, которая испортила волосы, и оставили свои здоровые

Второй образ был создан спустя шесть месяцев. Волосы хорошо отросли, поэтому у парикмахера получилось создать новую форму.

Трансформация короткой стрижки

А здесь мы собрали для вас фотографии людей, которые отрастили длинные волосы.

# Интересное
По материалам: twizz

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