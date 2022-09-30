. 15 забавных случаев, когда вывески и надписи обрели новые подтексты из-за странного расположения букв

Плохо сделанные вывески — это уже отдельный жанр искусства. И говорим здесь даже не про косяки с изображениями, а про расположение надписей. Поверьте, если буквы расположены так, что слова или предложения можно прочитать неверно — кто-нибудь обязательно так и сделает. Особенно если при этих новых сочетаниях получается что-то смешное. Смотрите сами!

Давным-давно, в далёкой галактике…

Что делать, если вы нора

Ипмилоада

Это, конечно, не вывеска, но всё по законам жанра.

Что-что, простите?

Буквенный хаос

Какие такие покуски?

Налево кофе пойдёшь-найдёшь

Мастерство переноса

Это какой-то бар?

Углуби свой дец

Диваны-юристы меня разбудили

Даже не знаем, что лучше: целые шкафы суши с собой, диваны-юристы или салоны красоты на кухнях?

Руками не убью, трогать

Дыцца Каки

Шлюля и Ухот-дог

Магазин «Виктория», мука «Макар»

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