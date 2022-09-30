15 забавных случаев, когда вывески и надписи обрели новые подтексты из-за странного расположения букв
Вчера, 22:45
Плохо сделанные вывески — это уже отдельный жанр искусства. И говорим здесь даже не про косяки с изображениями, а про расположение надписей. Поверьте, если буквы расположены так, что слова или предложения можно прочитать неверно — кто-нибудь обязательно так и сделает. Особенно если при этих новых сочетаниях получается что-то смешное. Смотрите сами!
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По материалам: twizz