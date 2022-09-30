. 15 забавных случаев, когда вывески и надписи обрели новые подтексты из-за странного расположения букв
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15 забавных случаев, когда вывески и надписи обрели новые подтексты из-за странного расположения букв

15 забавных случаев, когда вывески и надписи обрели новые подтексты из-за странного расположения букв

Плохо сделанные вывески — это уже отдельный жанр искусства. И говорим здесь даже не про косяки с изображениями, а про расположение надписей. Поверьте, если буквы расположены так, что слова или предложения можно прочитать неверно — кто-нибудь обязательно так и сделает. Особенно если при этих новых сочетаниях получается что-то смешное. Смотрите сами!

Давным-давно, в далёкой галактике…

Что делать, если вы нора

Ипмилоада

Это, конечно, не вывеска, но всё по законам жанра.

Что-что, простите?

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Какие такие покуски?

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По материалам: twizz

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