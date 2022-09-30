16 занимательных случаев, когда одни вещи были подозрительно похожи на что-то совсем другое
Вчера, 23:15
Кажется, актёрские таланты и способность к пародии есть не только у людей, но и разнообразных предметов. Очень уж хорошо у них получается быть похожими на нечто другое! Например, облако отлично умеет притворяться китом, а из какой-нибудь доски на вас может посмотреть собака. Мы собрали для вас ряд подобных любопытных случаев.
Облако-кит
Апельсин в пиве так похож на яичницу
Мокрое пятно похоже на глаз
Если у стен есть уши, то почему у полов не может быть глаз?
Просто одно лицо!
Спайдермен, мы тебя узнали
Батат похожий на голубя
Виноград похож на тыкву
Кстати, у нас есть целая подборка всяких удивительных урожаев.
Камень, который выглядит как кусок сырого мяса
Маленькая морковка, которая выглядит как клешня краба
Вкусненько?
Трещина на лобовом стекле в виде идеальной птицы
Рад познакомиться с тобой, маленькая рука-лишайник
Пеннивайз, выходи!
Этот камень выглядит как мегалодон
Засохшее пятнышко на сковороде похоже на свинью
Гав-гав
А здесь мы собрали вещи, которые выглядят слишком аппетитно, но пробовать их мы бы не советовали.
По материалам: twizz