. 16 занимательных случаев, когда одни вещи были подозрительно похожи на что-то совсем другое
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16 занимательных случаев, когда одни вещи были подозрительно похожи на что-то совсем другое

16 занимательных случаев, когда одни вещи были подозрительно похожи на что-то совсем другое

Кажется, актёрские таланты и способность к пародии есть не только у людей, но и разнообразных предметов. Очень уж хорошо у них получается быть похожими на нечто другое! Например, облако отлично умеет притворяться китом, а из какой-нибудь доски на вас может посмотреть собака. Мы собрали для вас ряд подобных любопытных случаев.

Облако-кит

Апельсин в пиве так похож на яичницу

Мокрое пятно похоже на глаз

Если у стен есть уши, то почему у полов не может быть глаз?

Просто одно лицо!

Спайдермен, мы тебя узнали

Батат похожий на голубя

Виноград похож на тыкву

Кстати, у нас есть целая подборка всяких удивительных урожаев.

Камень, который выглядит как кусок сырого мяса

Маленькая морковка, которая выглядит как клешня краба

Вкусненько?

Трещина на лобовом стекле в виде идеальной птицы

Рад познакомиться с тобой, маленькая рука-лишайник

Пеннивайз, выходи!

Этот камень выглядит как мегалодон

Засохшее пятнышко на сковороде похоже на свинью

Гав-гав

А здесь мы собрали вещи, которые выглядят слишком аппетитно, но пробовать их мы бы не советовали.

# Интересное
По материалам: twizz

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