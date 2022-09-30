. 17 любопытных доказательств того, какую невероятную мощь таит в себе матушка-природа

Природа — это не только домашние питомцы, к которым мы все привыкли, но и дикие животные, невероятные погодные явления и катаклизмы, являющиеся неотъемлемой частью нашего мира. Они несут в себе могучую силу, которая не может не восхищать (пусть даже она моментами и немного пугает). Её возможности безграничны, поэтому с ней лучше выстраивать отношения, основанные на гармонии. Мы должны относиться к матушке-природе с уважением и помнить, что с её характером лучше не шутить. Предлагаем вам взглянуть на фото, представленные ниже, и самостоятельно в этом убедиться.

Целеустремлённости этой пальмы можно только поучиться

НАСА поделилось потрясающим изображением почти идеального прямоугольного айсберга в Антарктиде. Монолитная ледяная плита, плавающая рядом с шельфовым ледником, выглядит довольно неестественно, учитывая углы в 90 градусов. Но у неё полностью природное происхождение.

Северная рыба-мичман

Спутниковый снимок огромного дерева под названием Альбиция Саман

Красивый (и чуть-чуть злой) снежный леопард

Грязевые скиперы дерутся за свою территорию

Крупный план клыков гремучей змеи (слева) и габонской гадюки (справа)

Мощнейшая гроза в Лос-Анджелесе

Вот что могут сделать со скалой вода и ветер

Слизистые челюсти слепого червя, вида подземной амфибии, обитающей в Эквадоре

Гавиаловый крокодил следит за вами

Гавиаловый крокодил имеет примечательную черту, в корне отличающую его от других видов — это узкая и длинная морда. Продолжительность жизни этого удивительного существа составляет 30-50 лет в зависимости от условий обитания.

Кварцевый сталактит, принявший форму цветка

Живописное озеро Лалолало

Кратерное озеро Лалолало образовалось в результате провала старых кальдер (циркообразные котловины вулканического происхождения).

Идеальный круг льда, образовавшийся на реке

Хищная птица скопа пикирует, чтобы поймать свою добычу

Здесь вы можете посмотреть на случаи, когда природа слегка перестаралась со своими чарами и создала нечто невероятное.