18 смешных комиксов, которые окунут вас в увлекательные будни обаятельного Кота-Бизнесмена

Приключения Кота-Бизнесмена — это популярный веб-комикс, который придумывает и рисует художник Том Фондер. Серия рассказывает о жизни и невероятных приключениях кота, который ведёт собственный бизнес в мире людей и руководит ими, применяя всё своё кошачье обаяние и смекалку. Иногда на его жизненном пути встречаются препятствия. Однако друзья и коллеги с радостью помогают главному герою всё преодолеть. Внимательно просмотрите представленные комиксы и скажите, неужели этот офисный кот с человеческим телом не напоминает вашего пушистого забияку?

Чемодан настоящего важного кота

Работает, не покладая лапок

Первые комиксы были опубликованы ещё в 2014 году. Они сразу же стали невероятно популярны среди пользователей интернета. Автор комиксов Том Фондер признаётся, что не ожидал настолько положительной реакции от читателей. На следующий же день после публикации он проснулся от тысячи уведомлений, разрывавших его телефон.

Очарование

Путь Кота-Бизнесмена не прост. Ему пришлось трудиться, не покладая рук, чтобы добиться статуса и заработать своё состояние.

Неполадки с компьютером

Он старался, как мог

Молоко — это святое

Уже передумал заходить

Идеальное укрытие

Персонаж Тома отождествляет собой всех домашних котов, которые без ума от картонных коробок, вкусной еды и игрушек.

Трудяжка

Так выглядит типичный кошачий транспорт

Сдался без боя

Видели, как надо?

Какой ещё может быть любимец у кота

Не удержался

Жизнь иногда бывает несправедлива. В одной из серий комиксов Коту-Бизнесмену пришлось оставить своё дело, продать дом и начать жизнь с чистого листа. Он даже устроился на обыкновенную работу и нашёл семью, которая любезно согласилась его приютить.

Неловко получилось

Спрятаться не получится

Немного проголодался

Милости-прелести

Здесь вы можете посмотреть смешные и злободневные комиксы, которые расскажут о трудностях и прелестях материнской жизни.