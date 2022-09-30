20 милых фотографий, которые доказывают, что коты — это не домашние питомцы, а пушистые буханки
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20 милых фотографий, которые доказывают, что коты — это не домашние питомцы, а пушистые буханки

20 милых фотографий, которые доказывают, что коты — это не домашние питомцы, а пушистые буханки

Мы уже не раз говорили, что коты — удивительные животные. И, наверное, не перестанем это повторять. Природа котов непостижима, иногда кажется, будто это и не животные даже. Люди давно уже предположили, что коты — это жидкость: они могут помещаться в любую ёмкость. А вот вам ещё теория: на самом деле кошки — пушистые буханки. Только посмотрите, как они сидят!

Какой же это кот? Это же буханка хлеба!

Маленький хлебушек

Лысый батон

Рыжая буханка

Просто прекрасно

Буханка под другим углом

Буханка, которая умеет показывать язык

Альпийский хлеб

Встретились как-то два батона…

Буханка, которая не знает о личном пространстве

У нас есть целая подборка фотографий животных, которым всё равно на это ваше человеческое личное пространство.

Маленькая булочка

Белый хлеб

Буханка на собственном стуле

Надпись на стуле гласит: «Это стул Чарли. Пожалуйста, не садитесь на него».

Быть буханкой — это мастерство!

Буханка, которая может вас обнюхать

Что за экзотическая булочка!

Маленький серенький хлебушек

Две буханки

Каждое утро, когда я принимаю душ, она лежит за дверью в форме буханки

Буханка-ведьма

Раз уж в начале поста мы говорили о том, что коты — это жидкость, вот вам подборка доказательств.

# Интересное
По материалам: twizz

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