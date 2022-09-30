6 главных секретов счастья для Раков

Вадим Карасев

Раки — жизнелюбивые и в большинстве своем довольно счастливые люди, но они могут стать еще более счастливыми. Если начнут следовать универсальным советам астрологов, о которых пойдет речь в данной статье.

Ракам нужно привлекать силу стихии Воды, поэтому первый совет для этих людей — почаще умывайтесь, принимайте душ, делайте влажную уборку и выезжайте на природу — к мору, реке, озеру. Такие места снабдят любого Рака силой и уверенностью в себе.

Верность себе

Ракам категорически запрещено спонтанно менять цели и жизненные интересы. Это может привести к тому, что они попросту потеряют фарватер и собьются с пути. Им нужно следовать тем целям, которые они поставили перед собой ранее. Пересматривать их стоит осторожно, скрупулезно. Любые сомнения и мысли типа «а, может, я делаю всё неправильно» лучше отбрасывать в сторону.

Также не нужно сомневаться в своих целях и убеждения, когда кто-то говорит Ракам, что они не правы. Дело в том, что эти люди часто боятся не понравиться кому-то, кого они уважают, поэтому нередко выбирают неверный путь в жизни. Это делать категорически запрещено.

Умение избегать многозадачности

Раки — это люди, которым очень тяжело следовать за несколькими целями одновременно. Многозадачность может лишить их уверенности. Если люди данного Знака при этом являются еще и перфекционистами, то итог и вовсе может быть самым печальным. Нужно уметь расставлять приоритеты в жизни и не заниматься несколькими делами одновременно — как в данный момент времени, так и в целом.

Не нужно держать рядом с собой неприятных людей

Сила Раков в семье и друзьях. Если среди их окружения будет кто-то, кто вместо помощи приносит лишь проблемы, от этого человека нужно будет избавиться. Речь идет о друзьях или товарищах, но не о родственниках. С родственниками ситуация несколько иная, ведь именно семья зачастую дает Ракам возможность стать лучше. Люди данного Знака должны уметь прощать самых близких для них людей. В противном случае семейный разлад превратит жизнь любого Рака в тотальный кошмар.

Не стоит следовать за модой

Астрологи настоятельно рекомендуют всем людям, рожденным под эгидой этого Водного Знака, очень осторожно относиться к стереотипам, предрассудкам и модным тенденциям. Если следовать тому, что модно или тому, что говорят другие люди, никому не станет лучше, но Ракам от этого будет плохо вдвойне. Им порой достаточно просто внушить какую-то ложную истину и сбить с пути. Вместо этого можно периодически прислушиваться к интуиции, которая, к слову, достаточно сильна.

Поддержание домашнего уюта

Домашняя обстановка для Рака играет первостепенную роль в достижении счастья. Секрет счастья для этих людей — порядок в доме. К сожалению, Раки довольно часто бывают неряшливыми. Астрологи советуют менять это в себе, периодически наводя порядок в комнате или в целом в квартире, в доме. Важно также покупать какие-то приятные вещи, чтобы домашняя обстановка была максимально благоприятной.

Осторожность в общении с токсичными людьми

Ракам нельзя поддерживать конфликтные ситуации. Многие представители данного Знака не терпят агрессии в свой адрес, поэтому часто отвечают обидчикам их же монетой. Этого делать не стоит, поскольку любые склоки забирают у Раков слишком много драгоценной энергии и сил, которые можно пустить на какие-то действительно важные дела. Особенно актуально это в периоды слабости их покровителя — Венеры.