Алла Пугачева не смогла спасти мужа

Стали известны причины побега певицы Аллы Пугачевой. В СМИ продолжают обсуждать новость о том, что Алла Пугачева накануне снова покинула Россию, на этот раз, похоже, насовсем. Папарацци засняли машину певицы в аэропорту «Внуково», где её ждал частный самолет. Она отправилась с детьми в Израиль. Там, по слухам, Примадонну будет встречать её муж. Говорят, что она очень хотела остаться в России, но обстоятельства вынудили её проститься с родной страной. По мнению музыкального критика Артемия Троицкого, Пугачева пожертвовала всем, что у неё было ради супруга. Юморист попал в ситуацию, при которой он уже не мог вернуться обратно и продолжить работать дальше, избежав уголовного дела. Говорят, что Алла Борисовна пыталась воспользоваться связями и вела переговоры о возвращении любимого. Однако ей не хватило влияния на то, чтобы изменить ситуацию. Получив отказ, она выставила имущество на продажу и уехала. Если бы она не сделала этого, то её детям по факту пришлось бы расти без отца.«У них очень дружная, любвеобильная семья. Это на самом деле так. Поэтому она встала на защиту своей семьи»,— цитирует критика источник «ProZvezd». Поддержав любимого, Пугачева попала под огонь критики бывших поклонников. На протяжении многих лет Примадонна была главным лидером мнения, но её последние поступки стали причиной появления «пропасти» между ней и публикой. Многие пишут в Сети, что они разочарованы в певице, которая отвернулась от родной страны в трудный момент. Напомним, что Пугачева уехала молча, не оставив никакого комментария. Любопытно, что на фоне её отъезда внезапно «пропала» Кристина Орбакайте. Не исключено, что она тоже решит эмигрировать. Для этих целей идеально подойдет жилье в Штатах, которым она владеет уже давно.