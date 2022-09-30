Аллу Пугачеву надо гнать в шею, заявил Худяков

Певица Алла Пугачева тайно сбежала из страны. Артистка снова улетела из России. Звезда вместе с сыном Гарри и дочкой Лизой отправилась в Израиль на частном джете. По мнению экс-депутата Романа Худякова, певице, которая оставила родную страну в сложное время, стоит вообще запретить возвращаться обратно. Также необходимо поступить и с другими эмигрировавшими артистами.«Они ставят крест не только на своей карьере, но и на своей жизни. Они сюда больше не въездные! Всех надо гнать в шею. Да, даже Примадонну», — заявил Худяков kp.ru.