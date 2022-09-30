Аллу Пугачеву надо гнать в шею, заявил Худяков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аллу Пугачеву надо гнать в шею, заявил Худяков

Аллу Пугачеву надо гнать в шею, заявил Худяков
Певица Алла Пугачева тайно сбежала из страны. Артистка снова улетела из России. Звезда вместе с сыном Гарри и дочкой Лизой отправилась в Израиль на частном джете. По мнению экс-депутата Романа Худякова, певице, которая оставила родную страну в сложное время, стоит вообще запретить возвращаться обратно. Также необходимо поступить и с другими эмигрировавшими артистами.
«Они ставят крест не только на своей карьере, но и на своей жизни. Они сюда больше не въездные! Всех надо гнать в шею. Да, даже Примадонну», — заявил Худяков kp.ru.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

В России высказались о планах занимать деньги за рубежом
В России высказались о планах занимать деньги за рубежом
Глава Дагестана отреагировал на просьбу об отсрочке для жителей от мобилизации
Глава Дагестана отреагировал на просьбу об отсрочке для жителей от
Алла Пугачева завела детей от украинки, заявила психолог
Алла Пугачева завела детей от украинки, заявила психолог
Ольга Орлова рассказала, где собирается рожать
Ольга Орлова рассказала, где собирается рожать
Дмитрий Нагиев пропал с телевидения
Дмитрий Нагиев пропал с телевидения
Скандал с Сергеем Полунины получил продолжение
Скандал с Сергеем Полунины получил продолжение
Аллу Пугачеву надо гнать в шею, заявил Худяков
Аллу Пугачеву надо гнать в шею, заявил Худяков
Подборка забавных комиксов про "Кота-Бизнесмена" (18 фото)
Подборка забавных комиксов про "Кота-Бизнесмена" (18 фото)
Состоялся долгожданный релиз Pathfinder: Wrath of the Righteous на приставках Xbox
Состоялся долгожданный релиз Pathfinder: Wrath of the Righteous на
Лебедев рассказал о нецензурно обозвавшем его и отказавшемся везти таксисте
Лебедев рассказал о нецензурно обозвавшем его и отказавшемся везти
Эликсир молодости из аптеки: какое копеечное средство сделает овал лица, как у девочки
Эликсир молодости из аптеки: какое копеечное средство сделает овал
Олимпийский чемпион из Италии счел позором дисквалификацию россиян и белорусов
Олимпийский чемпион из Италии счел позором дисквалификацию россиян и

Топ на сегодня

Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4 видео)
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4

Еще по теме

Стало известно, что Алла Пугачева делает в Израиле
Аллу Пугачеву раскритиковали за побег
За Аллу Пугачеву вступилась Анита Цой
Алле Пугачевой пришлось выложить гигантскую сумму за побег