Аллу Пугачеву раскритиковали за побег

Певица Алла Пугачева снова сорвалась с места и покинула Россию. Артистка в этом году отметила 73-летие. Она уже не дает концерты, но ее полюбила публика так сильно, что обсуждает каждый ее шаг. Многие восхищаются ее детьми Лизой и Гарри, которые в свои девять лет поют, учат несколько языков, играют на пианино. В этом году артистка впервые за долгое время уехала в Израиль, а потом в Юрмалу с семьей. Только в конце лета она вернулась. Примечательно, что Алла Борисовна собиралась позволить двойняшкам спокойно учиться. Весной им уже приходилось переходить на онлайн-обучение. Но теперь певица неожиданно покинула страну снова. Двойняшек она взяла с собой. Артистка не стала пояснить, почему решила уехать в разгар учебы.Возможно, что Лиза и Гарри соскучились по папе. Однако Максим Галкин* находится на гастролях в Европе. По некоторым данным, Пугачева улетела в Израиль. Там у брата ее мужа есть дом. Россияне негативно отреагировали на отъезд Примадонны. Многие стали высказываться на этот счет и даже называть певицу предательницей. «Лети, пташка, и не возвращайся!», «А как же недвижимость?», «Мудрость в старости приходит не ко всем!», «Не прошло и года», «Замотала детей», «Предательница», «А мне ее жалко. Она маленько «заблудилась» в жизни», «Да пусть едет, куда хочет, не очень-то переживаем», «Не до нее и ее метаний», — стали писать пользователи Сети. * Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.