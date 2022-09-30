Анатолий Белый показал, как стал выглядеть от плохой жизни в Израиле
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Анатолий Белый показал, как стал выглядеть от плохой жизни в Израиле

Анатолий Белый показал, как стал выглядеть от плохой жизни в Израиле
Сбежавший актер Анатолий Белый откликнулся на слухи о неудачах в Израиле. Белый разорвал связи с Россией и отправился туда, где сейчас отсиживаются многие наши звезды — в Израиль. О жизни Анатолия Белого за границей ходит много слухов, на эту тему актер и решил поиронизировать в личном блоге. Белый опубликовал фото, на котором изображен в образе бомжа-алкоголика с фингалом под глазом. Таким образом актер не упустил возможности посмеяться над теми, кто думает, что он остался в Израиле ни с чем.
«По многочисленным просьбам патриотических СМИ публикую правдивые снимки моей сегодняшней жизни в Израиле. Вы правы, товарищи, у меня все очень плохо. Вот, что ждет каждого, кто покинул Родину. Простите. Слово бомжа», — парировал 50-летний артист. К слову, после отъезда из России Анатолий Белый столкнулся с жесткой критикой в свой адрес. Актер старается не обращать на нее внимания и продолжает работать. «Как и обещал, продолжу рассказывать, что произошло со мной за эти 2,5 месяца, что я в Израиле. Судьба подарила мне здесь столько встреч, скольких не было до этого в моей жизни на протяжении многих лет. Как будто открыли шлюз, и пошел поток. Верю, что этот поток выльется во что-то хорошее. А пока что просто перечислю: Римас Туминас, Андрей Хржановский, Андрей Макаревич, Таня Киселевски... Это только начало списка, и я чуть подробнее остановлюсь на этих людях. Потому что сейчас речь пройдет о каких-то странных совпадениях, а если присмотреться и вдуматься, то нужно посмотреть наверх и улыбнуться тому самому замыслу, цели которого мы не знаем. Эти встречи далеко не случайны, потому что с каждым из этих людей связаны поворотные моменты в моей жизни», — делился он в личном блоге.
Известный актер Анатолий Белый громко сообщил о том, что оставил работу в МХТ и уехал из страны. Недавно ему исполнилось 50 лет, праздник он встретил за границей.
# Шоу-бизнес Белый Анатолий
По материалам: z-aya

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