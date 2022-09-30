Анна Седокова заговорила о главной проблеме женщин за тридцать
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Анна Седокова заговорила о главной проблеме женщин за тридцать

Анна Седокова заговорила о главной проблеме женщин за тридцать
39-летняя певица Анна Седокова поделилась советом, как выйти из проблем личной жизни. Артистка рассказала об одном из отличий мужчин и женщин. Певица посоветовала девушкам чаще думать о будущем. Исполнительница хита «Шантарам» откровенно говорит о личной жизни. Анна старается помочь девушкам преодолеть препятствия на их пути, как это не раз приходилось делать ей самой. Поп-дива воспитывает троих детей. Она планирует каждый свой день и любит мечтать о будущих успехах. Именно это удается не всем женщинам, считает Седокова. В определенный период вероятность зациклиться на былом многократно возрастает. «Осторожно, сейчас буду резать. Всё чаще вижу проблему у женщин за 30, особенно видных и особенно тех, которые были очень видными в 20. Они не могут прекратить жить в прошлом. И это их очень тормозит», — рассказала Анна. По мнению экс-солистки группы «ВИА Гра», мужчины сталкиваются с подобным реже. Этому часто способствуют новые романы, отношения. Куда сложнее от груза прошлого избавиться девушкам. «В отличие от мужчин, которые легко переключаются на девушек помоложе и о своих бывших либо не говорят, либо ухмыляются (особенно, если не сложилось), женщины несут долгие годы память о своих невероятных любовниках, олигархических поклонниках и фразы «как он меня кружил в Антибах». Всё уже не кружит. И это важно своевременно осознать», — заверила Анна.
Многодетная мать посоветовала обращать внимание не на слова или уже совершенные поступки кавалеров, а на итоги. Телеведущая уверена, что когда мужчина хочет чего-то добиться, то обязательно это сделает. В противном случае игра не стоит свеч. «Прошлое должно оставаться в прошлом, от него портится кожа и появляются морщины. А если бы этот всемогущий мужчина хотел тебя вернуть, он бы точно подал знак (он ведь всемогущий) и нашёл бы тебя через годы, несмотря на такие глубокие раны, которые ты ему нанесла (да-да)», — отметила Седокова. Она предостерегла женщин от тоски по экс-бойфрендам. В этом звезда увидела залог наполненной, интересной жизни. «Надо смотреть реально на жизнь и предвкушать невероятное будущее! Но только без бывших, пожалуйста. Только тогда оно и будет невероятным», — заверила звезда. Анна объяснила, что нужно делать, чтобы сосредоточиться на будущем. Исполнительница хита «Сто шагов назад» предпочитает не тратить время на пустые разговоры. Она игнорирует проекты, в которых не может ни на что повлиять. «Я не покупаю одежду на вырост, на «когда я похудею». Покупаю на размер больше, мне так комфортнее. Похудею – куплю новую. Я не принимаю близко к сердцу ни один из комментариев или советов, если его даёт человек, как минимум, не прошедший мой путь и не добившийся столько, сколько я. Таких немного. Я не извиняюсь по каждому поводу и не думаю, что виновата, когда человек меня обижает. Раньше я переживала, что, наверное, дело во мне», — добавила Седокова.
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

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