Авторы хоррора The Callisto Protocol представили новый трейлер
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Авторы хоррора The Callisto Protocol представили новый трейлер

Авторы хоррора The Callisto Protocol представили новый трейлер


Разработчики ожидаемого хоррор-экшена The Callisto Protocol опубликовали сегодня новый трейлер. В этом трейлере показали некоторые локации тюрьмы Black Iron, а также представили новую приглашенную звезду. Как оказалось, в игре The Callisto Protocol появится Карен Фукухара, которую можно знать по сериалу The Boys. Ниже в новом трейлере The Callisto Protocol можно видеть ее персонажа в игре.


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Напомним, что создается игра The Callisto Protocol командой под руководством Глена Скофилда, который известен в качестве создателя серии Dead Space.

Релиз The Callisto Protocol должен состояться 2 декабря 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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