Авторы Scorn объявили о переносе даты релиза — игра выйдет раньше

Вадим Карасев





Разработчики игры Scorn объявили о переносе даты релиза своего хоррора. Проект планировали выпустить 21 октября на Xbox Series X | S и PC. Сегодня же студия Ebb Software сообщила, что игра выйдет раньше на неделю.

Теперь у Scorn новая дата релиза — 14 октября 2022 года на Xbox Series X | S и PC. В этот же день она будет добавлена в подписку Game Pass.

Scorn — атмосферный приключенческий хоррор от первого лица, в котором игрокам обещают сюжетную кампанию продолжительностью около 6-8 часов. Ранее в сети появились геймплейные демонстрации проекта, по которым можно видеть, что игроков ждет жуткое приключение с массой необычных головоломок.

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