. Байден назвал взрывы на «Северном потоке» преднамеренной диверсией
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Байден назвал взрывы на «Северном потоке» преднамеренной диверсией

Байден назвал взрывы на «Северном потоке» преднамеренной диверсиейПрезидент США Байден заявил, что взрывы на «Северном потоке» были преднамеренной диверсией

Президент США Джо Байден назвал взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» преднамеренной диверсией. Его слова передает ТАСС.

«Это был преднамеренный акт диверсии, и сейчас русские качают дезинформацию и ложь», — заявил американский лидер, пообещав, что США и союзники выяснят правду. Он также призвал «не слушать, что говорит» президент России Владимир Путин. «Мы знаем, что это неправда», — заключил он.

Ранее телеведущий Fox News Такер Карлсон допустил, что администрация Джо Байдена может быть причастна к инциденту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, правительство Соединенных Штатов еще в феврале заявило о желании избавиться от газовой магистрали, которая снабжает Европу. Он также подчеркнул, что ни одна из сказанных фраз Байдена не может считаться случайной.

Повреждения на трех участках газопроводов были зафиксированы 26 сентября. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки «Северных потоков» будут более непригодны для использования и их закроют навсегда.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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