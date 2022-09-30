Бал Met Gala в 2023 году будет посвящен Карлу Лагерфельду

Вадим Карасев

Институт костюма решил отдать дань уважения и памяти легендарным работам Карла Лагерфельда, скончавшегося в 2019 году в возрасте 85 лет. Тема Met Gala 2023 была объявлена ​​сегодня утром на пресс-конференции в Париже. Официально название выставки звучит так: Karl Lagerfeld. A Line Of Beauty ("Карл Лагерфельд. Линия красоты").

Один из любимых архитекторов Лагерфельда, Тадао Андо, будет проектировать выставку. Попечитель Met Gala Анна Винтур также сообщила, что эта концепция была разработана вскоре после смерти Лагерфельда в 2019 году.

Планируется, что на выставке будут представлены около 150 лучших нарядов, созданных Лагерфельдом, а также его эскизы. Поклонники смогут заглянуть в его архив начиная с 1950-х годов, когда немецкий дизайнер впервые приехал в Париж. Созданные им наряды для Balmain, Patou, Chloé, Fendi, Chanel и его одноименного лейбла будут выставлены в музее с 5 мая по 16 июля 2023 года. Сам бал Met Gala запланирован на 1 мая 2023 года.

Надя Бесчетникова