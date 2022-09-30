Барзиков и Бухынбалтэ организовали фотосессию, отмечая примирение

Вадим Карасев

Две недели ссор между Иваном Барзиковым и Кристиной Бухынбалтэ, как было ясно с самого начала, завершились примирением. Теперь пара учится определять границы, которые нельзя переходить в отношениях. И, как оказалось, они лишились общих фотографий, так как Барзиков в порыве гнева вырезал на них лицо Крис.Отмечая примирение, пара приняла решение организовать полноценную семейную фотосессию, чтобы восполнить данный пробел. По факту, инициатива снова была в руках Крис. Она поступила хитро и использовала Лео, их собаку, чтобы помириться с Барзиковым, выводя его на откровенный разговор.При этом Кристина пообещала Ване родить ему ребёнка и регулярно ходить в спортзал. Чтобы вымолить прощение за свои попытки выставить Барзикова с проекта, девушка регулярно делала ему комплименты, приглашала на свидания и всячески ухаживала. Видимо, ей так сильно не хочется покидать проект? Или она действительно хочет детей?