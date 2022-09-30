. Больше 20 новых достижений появится в Halo Infinite с выходом кооператива
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Больше 20 новых достижений появится в Halo Infinite с выходом кооператива

Больше 20 новых достижений появится в Halo Infinite с выходом кооператива


Студия 343 Industries намерена выпустить кооперативный режим для сюжетной кампании Halo Infinite в ноябре этого года. Обновление будет бесплатным, и игроки смогут объединиться в команды до 4 человек по сети для прохождения сюжета шутера. Напомним, что от сплит-скрин кооператива разработчики Halo Infinite решили отказаться.

Как сегодня стало известно, с релизом кооператива в Halo Infinite появится 24 новых достижения, суммарно за которые можно будет получить 420 Gamerscore. При этом, некоторые из достижений можно будет получить и при одиночном прохождении, тогда как часть потребуют «совместной работы», о чем говорится в соответствующей заметке на сайте Halo. Там же можно посмотреть и список достижений, которые добавят в игру.

Ожидается, что обновление с поддержкой кооператива выйдет 8 ноября 2022 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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