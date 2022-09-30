Что ждет знаки зодиака в октябре 2022 года согласно гороскопу Таро

Таро-прогноз дает очень точное представление о том, что ждет каждый знак зодиака в определенном временном промежутке. Таролог Катя Роман рассказала, каким будет второй осенний месяц, чего стоит опасаться, а какие возможности нельзя упускать. Что следует знать каждому знаку зодиака о своем гороскопе на октябрь 2022 года?

Гороскоп Таро для знаков зодиака на октябрь 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Этому знаку выпала карта «Принцесса Дисков», что говорит о наступлении крайне благоприятного и стабильного периода. У вас есть время, чтобы обдумать планы на будущее и поднакопить в себе энергию и силы. Будет казаться, что вот-вот должно произойти что-то важное, что навсегда изменит вашу жизнь. Подумайте, как можно к этому подготовиться, какие действия предпринять.

Телец (20 апреля — 20 мая)

«Рыцарь Чаш» — это карта Таро, которая активизирует в человеке природные таланты. Тельцы смогут проявить сильные стороны личности, удивив окружающих красноречием и харизмой. Цели станут чуточку ближе, а самооценка возрастет значительно, благодаря чему вы научитесь доверять своей интуиции на постоянной основе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам не свойственна задумчивость, но карта «Принц Мечей» говорит о том, что настало время провести инвентаризацию своих скрытых желаний и отказаться от второстепенного. Хорошо, что эмоции как раз не будут вам в этом мешать. Важно увидеть самое главное, то, ради чего вы готовы трудиться не покладая рук.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваша карта — «Разрушение» (10 мечей). Нет, пугаться вовсе не нужно, напротив, перед вами открывается чудесная возможность — избавиться от страхов, отсечь ненужные мысли, которые не дают вам спать по ночам. Если с ходу этого сделать не удастся, то разрешите себе сначала отдохнуть пару дней, полностью отключившись от забот и обязанностей.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы уже предчувствовали что-то неладное, не так ли? Львам выпала карта «Неудача», но это всего лишь полоса, которую так легко переступить. Помните, что каждый момент у вас есть выбор, куда свернуть, а еще — как расценивать происходящие события. Если решите, что все к счастью — так оно и будет. Практический совет: не транжирьте финансовые запасы, сейчас не время для благотворительности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Людям, родившимся под знаком Девы, повезло — карта Таро «Счастье» (9 чаш) говорит о том, что ваши желания должны сбыться в ближайшее время. Вы будете испытывать радость от происходящего и чувство глубокого удовлетворения своим выбором. Как продлить это состояние? Очень просто — не жадничайте. Делитесь своей любовью, добром и позитивом — и их станет больше.

Весы (23 сентября — 22 октября)

«Принц жезлов» для Весов в октябре обещает наполнение энергией действия. Вам захочется дерзать по всем направлениям: отправиться в путешествие, занять новую должность, встретить любовь и реализовать себя в творчестве. Но поспеть всюду вы вряд ли сможете. Выберите одно-два направления и приложите туда максимум усилий.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Очень интересный октябрь ждет Скорпионов, которым выпала карта «Вожделение» из Старшего Аркана. Между вашим желанием и реализацией практически исчезнет грань. Вы сможете материализовать почти все, о чем долго мечтали. Даже в любовной сфере возможен новый виток страсти. Но для этого не забывайте о том, как важно ухаживать за собой и любоваться собственной привлекательностью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро «Роскошь» (4 чаш) говорит о том, что вы не довольны положением дел, даже если остальные ему завидуют. На самом деле поводов грустить вовсе нет, и все ваши проблемы надуманные. Неужели судьба избаловала вас? Если это не так, то отправляйтесь в магазин и приобретите дорогостоящую вещь. Чувствуете восторг и радость? Значит, ваши переживания напрасны, а если нет — то пора пересмотреть свою эмоциональную жизнь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги будут наполнены позитивом в октябре 2022 года, о чем свидетельствует карта «Удовольствие» (6 чаш). Многие представители знака займутся творчеством и откроют для себя много нового. В отношениях с любимыми ожидается «райское наслаждение», взаимопонимание и теплота.

Водолей (20 января — 18 февраля)

«Принцесса Чаш» — это карта, которая вскрывает необходимость стать чуть более придирчивыми и требовательными. Сейчас вам просто необходимо немного покапризничать, проявить эмоции по максимуму. Любимый человек наверняка окружит вас заботой, но с родными перегибать палку все же не стоит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро «Прибыль» (9 дисков) — самое время открывать новое, вливаться в коллектив, брать на себя «огонь». Впереди — только положительные результаты и денежные бонусы. Общение с людьми, как далекими, так и близкими, откроет для вас новый мир и массу возможностей в будущем.