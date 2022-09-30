. Дана Борисова призналась, в каком качестве готова отправиться на фронт

46-летняя телеведущая Дана Борисова выразила желание послужить родине. 21 сентября в России объявили о частичной мобилизации. Уже на следующий день многих россиян начали забирать на военные сборы, чтобы потом отправить их на фронт. В связи с этим звезды отечественного шоу-бизнеса начали массово уезжать из страны, а те, кто остался начали активно высказывать свою гражданскую позицию. Телеведущая Дана Борисова тоже решила не отмалчиваться и вышла на связь с подписчиками. Блондинка решительно заявила, что готова отправиться на фронт. Правда, с одним условием. На протяжении восьми лет она работала военным журналистом, поэтому уверена, что такие, как она, там нужны. «Я знаю, что говорить, как поддержать военнослужащих. И сейчас, поверьте, без болтовни и лишних слов, готова отправиться туда в любое время журналистом», — уточнила Борисова.Единственное, что ее останавливает сейчас — не с кем оставить 14-летнюю дочь Полину, потому что ее отец давно покинул страну. Однако несмотря на это, она готова исполнить долг перед родиной вместо своего бывшего возлюбленного: «На папу дочки надежды нет. Он умудрился не видеться с ней с марта, хотя проживает в соседнем доме. Да и вообще, как вариант, давно уже смылся из России. Но я ни от чего не зарекаюсь и уверена, что будущее у нас все-таки есть». Как призналась сама звезда, это решение она приняла осознанно и не за секунду. Хотя в свете последних событий она не осуждает даже тех, кто решив укрыться от призыва и спешно покинул Россию. «Свое решение приняла еще в конце февраля, в то самое утро, и не изменила его до сих пор…Я здесь..Уверена, что и те, кто сейчас хаотично, в панике стоят в очередях на границах, и те, кто пошел добровольцем, или получил повестку и мобилизовался, тоже принимали решение в одну секунду», — написала Дана в своем блоге.