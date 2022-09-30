Депутат Госдумы Валуев получил повестку
Сегодня, 05:00 Вадим Карасев
Депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку в военкомат для уточнения сведений. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Валуев разместил в своем telegram-канале повестку, в которой ему приказано явиться 15 сентября в военкомат в Санкт-Петербурге.
"Гражданин Валуев Николай Сергеевич. 15 сентября 2022 г. С 10:00 до 13:00 вызван для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учета", - следует из повестки.
Валуев добавил, что военкомате будет "после пленарных недель".
По материалам: uposters.ru