Депутат Госдумы Валуев получил повестку
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Депутат Госдумы Валуев получил повестку

Депутат Госдумы Валуев получил повестку

Депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку в военкомат для уточнения сведений. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Валуев разместил в своем telegram-канале повестку, в которой ему приказано явиться 15 сентября в военкомат в Санкт-Петербурге.


"Гражданин Валуев Николай Сергеевич. 15 сентября 2022 г. С 10:00 до 13:00 вызван для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учета", - следует из повестки.

Валуев добавил, что военкомате будет "после пленарных недель".

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По материалам: uposters.ru

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