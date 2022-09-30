Дмитрий Нагиев пропал с телевидения

Ведущий и актер Дмитрий Нагиев исчез с радаров, чем взволновал своих фанатов. Поклонники обеспокоены тем, что артист пропал со всех радаров. Шоумена заменили на многих площадках. Так, вокальный проект «Голос 60+» теперь ведет Лариса Гузеева. Сам телеведущий не так давно вышел на связь с подписчиками, дав понять, что страну он не покидал и вообще сидит дома.Ситуацию прояснила близкая знакомая шоумена, рассказав, чем сейчас занимается Дмитрий Нагиев. Оказывается, он задействован в каких-то своих проектах. «Дима взял академический отпуск сразу на год! Он сейчас в России, занимается какими-то своими проектами. А вот из эфира пока ушел. Он сам захотел взять паузу на раздумья», — приводит PROzvezd слова знакомой шоумена по телевизионной работе Валерии.