Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что происходит с ее мамой
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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что происходит с ее мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что происходит с ее мамой
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с раком. Артистку никто не видел с весны 2019 года. Именно в тот период актрисе поставили страшный диагноз, перевернувший её жизнь. Вот уже три с половиной года звезда сериала «Моя прекрасная няня» мужественно борется с онкологией. Заворотнюк лечат от глиобластомы — того же вида рака, который забрал жизнь Жанны Фриске. Артистка, как говорят, за это время сильно изменилась внешне и не хочет, чтобы кто-то видел, как она теперь выглядит. Ей не хочется, чтобы люди испытывали чувство жалости или переходили границы её личной жизни. Поэтому она договорилась с родными, что никто из них не будет раскрывать подробности её состояния. Все члены семьи следуют этому правилу, но иногда дочери актрисы приходится всё же идти на контакт с публикой.
Накануне 26-летняя Анна дала короткий комментарий о том, как себя чувствует её тяжело больная мать. Из ответа дочки следует, что у Заворотнюк еще есть силы на борьбу со смертельным недугом. Ранее анонимные источники сообщали о резком ухудшении ситуации. «Держится... Болезнь очень тяжелая», — сказала дочь Заворотнюк. Ранее дочь Заворотнюк рассказала, что болезнь матери подкосила её психику. Она целый год работала с психологом над тем, чтобы принять трагедию. По словам Анны, на фоне переживаний она оказалась на грани истощения: как физического, так и эмоционального.
# Шоу-бизнес Заворотнюк Анастасия
По материалам: z-aya

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