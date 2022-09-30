. Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки Vogue
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Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки Vogue

Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки Vogue

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 18-летняя Дева Кассель, получила свою первую сольную обложку Vogue. Девушка появилась в новом номере турецкого издания. Автором снимков стал российский фотограф Арсений Джабиев.


Дева Кассель

Летом прошлого года Дева появилась в итальянском Vogue, но тогда она снималась вместе со своей знаменитой мамой. В портфолио Девы также уже есть обложки других модных журналов, в том числе Elle и Harper's Bazaar.

По темпам развития своей модельной карьеры Дева уже обогнала Монику Беллуччи — та впервые появилась на обложке Vogue в 1988 году, когда ей было 24 года.


Моника Беллуччи и Дева Кассель
Моника Беллуччи, 1988 год


Дева Кассель на съемках для турецкого Vogue



Дева также регулярно принимает участие в показах Dolce & Gabbana — дружба с брендом перешла ей по наследству от мамы, которая многие годы была и остается музой итальянского модного дома. Последний раз на подиуме дочь Беллуччи появилась совсем недавно — на показе бренда в рамках Недели моды в Милане. Коллекция была составлена из новых вариаций архивных моделей Dolce & Gabbana, и Деве достался образ, который воспроизводил тот, в котором Моника Беллуччи позировала для кампании марки в 1992 году.


Моника Беллуччи, 1992 год
Дева Кассель на показе Dolce & Gabbana
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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