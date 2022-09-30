ФАС проверит «Военторг» и «Спортмастер» из-за роста цен на обмундирование
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ФАС проверит «Военторг» и «Спортмастер» из-за роста цен на обмундирование

ФАС проверит «Военторг» и «Спортмастер» из-за роста цен на обмундированиеФАС проверит «Военторг», HAKKI и «Спортмастер» из-за роста цен на обмундирование

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о проверке обоснованности роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение.

В ведомстве подчеркнули, что намерены пресекать недобросовестные практики. ФАС запросила информацию о динамике отпускных и закупочных цен на эти товары у сетей «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI. При этом представитель «Спортмастера» заявил ТАСС, что ретейлер не повышал цены за последние три месяца и не реализует спецодежду и обмундирование.

По подсчетам сервиса Price.ru, за неделю с 21 сентября спрос на военное снаряжение в России вырос более чем в пять раз. Больше всего увеличились онлайн-продажи тактических очков — на 694 процента, а также бронежилетов — на 472 процента.

На этом фоне ФАС 28 сентября напомнила о недопустимости завышения цен на товары для мобилизованных. 30 сентября появилась информация, что ведомство направило запросы трем крупнейшим маркетплейсам ( «Яндекс», Ozon и Wildberries) по поводу цен на армейскую экипировку.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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