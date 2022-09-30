. Фильм о Мэрилин Монро «Блондинка» раскритиковали за жестокость и сексизм
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Фильм о Мэрилин Монро «Блондинка» раскритиковали за жестокость и сексизм

Фильм о Мэрилин Монро «Блондинка» раскритиковали за жестокость и сексизмКритики посчитали байопик о Мэрилин Монро одним из самых отвратительных фильмов

Фильм Эндрю Доминика «Блондинка» (Blonde) раскритиковали за жестокость и сексизм. Об этом сообщает Variety.

Критики посчитали байопик о Мэрилин Монро «одним из самых отвратительных фильмов». Ведущий кинокритик газеты The New York Times Манола Даргис заявила, что, «учитывая все унижения и ужасы, которые Мэрилин Монро пережила за свои 36 лет, это облегчение, что ей не пришлось страдать от пошлости "Блондинки"».

Исследователь абортов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стеф Герольд отметил, что в ленте присутствуют ужасные сцены прерывания беременности, и назвал проект эксплуататорским.

Джастин Чанг, кинокритик Los Angeles Times, написал в своей рецензии: «Фильм на самом деле не о Мэрилин Монро. Он о том, что надо заставить ее страдать».

Пользователи Twitter тоже выразили недовольство «Блондинкой». Ее назвали «актом жестокости со стороны глубоко нелюбопытного режиссера».

Ранее драма удостоилась 14-минутных оваций на Венецианском кинофестивале. Исполнительница главной роли, актриса Ана де Армас прослезилась после долгих аплодисментов.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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