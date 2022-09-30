«Газпром» возобновил поставки по газопроводу «Сила Сибири»

Вадим Карасев

«Газпром» возобновил поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай после ремонта

«Газпром» возобновил поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай после планового ремонта. Об этом сообщает ТАСС.

Профилактические работы прошли с 22 по 29 сентября, согласно договору с китайской компанией CNPC, они проводятся ежегодно весной и осенью.

Поставки российского топлива в КНР в январе-августе 2022 года выросли на 60 процентов и идут регулярно сверх суточных количеств, установленных контрактом. В 2021 году «Газпром» поставил по «Силе Сибири» 10,39 миллиарда кубических метров газа.

Ранее сообщалось, что строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2» может начаться в 2024 году, а завершиться — в 2029. Согласно плану, газопровод должен соединить сибирские месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Первая ветка «Силы Сибири» была запущена в 2019 году и связала Чаяндинское газовое месторождение с Китаем.

