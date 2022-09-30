Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 68 лет. Певец умер в своей московской квартире. Названы дата и место похорон знаменитого артиста.
В последний путь Бориса Михайловича проводят 2 октября в 12:00. Похоронят певца на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил «СтарХиту» бывший сотрудник и друг Моисеева — Кирилл Сурметов.
Организовать церемонию прощания, по слухам, помогла Алла Пугачева. Правда, сама исполнительница на траурном мероприятии присутствовать не будет — вчера она вместе с детьми улетела в Израиль.
Примадонна не просто навещала умершего музыканта, но и обеспечивала финансово. Супруг Аллы Борисовны, Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле также поддерживали Моисеева, который после инсультов перестал выходить из дома.
Борис Михайлович скончался ночью 27 сентября. Бездыханное тело вокалиста обнаружил Сергей Горох — именно он ухаживал за певцом последние годы.
«В тот день я открыл дверь, но не услышал привычного «привет». Я пошел дальше по коридору и увидел Борю, который лежал на диване, накрытый одеялом, голова чуть приподнята. Я подумал, что ему плохо стало. Подошел ближе, взял за руку и понял — его уже нет», — делился печальными подробностями Сергей.
Как известно, брат Моисеева, живущий в Канаде, на похороны не приедет. Зато поклонники артиста и все желающие беспрепятственно смогут проститься с ним.