. Где и когда простятся с Борисом Моисеевым

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 68 лет. Певец умер в своей московской квартире. Названы дата и место похорон знаменитого артиста.

В последний путь Бориса Михайловича проводят 2 октября в 12:00. Похоронят певца на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил «СтарХиту» бывший сотрудник и друг Моисеева — Кирилл Сурметов.

Организовать церемонию прощания, по слухам, помогла Алла Пугачева. Правда, сама исполнительница на траурном мероприятии присутствовать не будет — вчера она вместе с детьми улетела в Израиль.

Примадонна не просто навещала умершего музыканта, но и обеспечивала финансово. Супруг Аллы Борисовны, Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле также поддерживали Моисеева, который после инсультов перестал выходить из дома.

«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и Прощай», — написала в соцсетях Пугачева.

Борис Михайлович скончался ночью 27 сентября. Бездыханное тело вокалиста обнаружил Сергей Горох — именно он ухаживал за певцом последние годы.

«В тот день я открыл дверь, но не услышал привычного «привет». Я пошел дальше по коридору и увидел Борю, который лежал на диване, накрытый одеялом, голова чуть приподнята. Я подумал, что ему плохо стало. Подошел ближе, взял за руку и понял — его уже нет», — делился печальными подробностями Сергей.

Как известно, брат Моисеева, живущий в Канаде, на похороны не приедет. Зато поклонники артиста и все желающие беспрепятственно смогут проститься с ним.