. Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Где и когда простятся с Борисом Моисеевым

Где и когда простятся с Борисом Моисеевым

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 68 лет. Певец умер в своей московской квартире. Названы дата и место похорон знаменитого артиста.


В последний путь Бориса Михайловича проводят 2 октября в 12:00. Похоронят певца на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил «СтарХиту» бывший сотрудник и друг Моисеева — Кирилл Сурметов.

Организовать церемонию прощания, по слухам, помогла Алла Пугачева. Правда, сама исполнительница на траурном мероприятии присутствовать не будет — вчера она вместе с детьми улетела в Израиль.

Примадонна не просто навещала умершего музыканта, но и обеспечивала финансово. Супруг Аллы Борисовны, Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле также поддерживали Моисеева, который после инсультов перестал выходить из дома.

«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и Прощай», — написала в соцсетях Пугачева.

Борис Михайлович скончался ночью 27 сентября. Бездыханное тело вокалиста обнаружил Сергей Горох — именно он ухаживал за певцом последние годы.

«В тот день я открыл дверь, но не услышал привычного «привет». Я пошел дальше по коридору и увидел Борю, который лежал на диване, накрытый одеялом, голова чуть приподнята. Я подумал, что ему плохо стало. Подошел ближе, взял за руку и понял — его уже нет», — делился печальными подробностями Сергей.

Как известно, брат Моисеева, живущий в Канаде, на похороны не приедет. Зато поклонники артиста и все желающие беспрепятственно смогут проститься с ним.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Фильм о Мэрилин Монро «Блондинка» раскритиковали за жестокость и сексизм
Фильм о Мэрилин Монро «Блондинка» раскритиковали за жестокость и
Полиция Таиланда изъяла крупную партию героина в батончиках
Полиция Таиланда изъяла крупную партию героина в батончиках
Аварийная ситуация на переходе, которая чуть не кончилась трагедией
Аварийная ситуация на переходе, которая чуть не кончилась трагедией
Яна Рудковская строит дворец
Яна Рудковская строит дворец
Замок Аллы Пугачевой приносит ей огромные убытки
Замок Аллы Пугачевой приносит ей огромные убытки
Настасья Самбурская не запивает стресс спиртным
Настасья Самбурская не запивает стресс спиртным
Заглавную тему Starfield исполнил композитор игры в новом видео от Bethesda
Заглавную тему Starfield исполнил композитор игры в новом видео от
Инфляция в Европе достигла рекорда
Инфляция в Европе достигла рекорда
Информация о слежке за военнообязанными по QR-кодам оказалась недостоверной
Информация о слежке за военнообязанными по QR-кодам оказалась
Турция угрожает США ответом на поощрение Кипра и Греции за антироссийскую политику
Турция угрожает США ответом на поощрение Кипра и Греции за
Политолог назвал главные тезисы в речи Путина
Политолог назвал главные тезисы в речи Путина

Топ на сегодня

Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Пропущенные похороны матери и смерть жены от рака. Потери Олега Протопопова после скандального побега из СССР
Пропущенные похороны матери и смерть жены от рака. Потери Олега
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Беременная Ольга Орлова запечатлелась в купальнике на яхте в Турции
Беременная Ольга Орлова запечатлелась в купальнике на яхте в Турции

Еще по теме

Алла Пугачева высказалась об ушедшем Борисе Моисееве
Алла Пугачева собирается помочь с похоронами Бориса Моисеева
Бориса Моисеева, лежащего на полу в своей квартире, обнаружил его директор
Умер певец Борис Моисеев