Глава Дагестана отреагировал на просьбу об отсрочке для жителей от мобилизации

Вадим Карасев

Глава Дагестана Меликов заявил, что мобилизации подлежат готовые защищать Родину бойцы

Частичной мобилизации должны подлежать только те, кто «готов защищать Родину». Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, реагируя на просьбу советника муфтия Айны Гамзатовой об отсрочке для жителей республики. Его комментарий приводится в Telegram.

Он подчеркнул, что Гамзатова своей просьбой продемонстрировала «истинную любовь к Дагестану».

